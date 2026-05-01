30 JAAR CITROËN SAXO VTS: LICHTGEWICHT SPORTICOON MET GROTE IMPACT

Hij maakte sportief rijden bereikbaar voor een breed publiek en liet zijn sporen na in de autosport. Drie decennia later blijft de Saxo VTS geliefd bij liefhebbers en verzamelaars.

Om de oorsprong van de Saxo VTS te begrijpen, moeten we ook de AX noemen. Dit model verscheen in 1986 en zette Citroën stevig neer in het segment van sportieve compacte auto's. De AX Sport en AX GTi vielen op door hun scherpe wegligging en gunstige pk‑gewichtsverhouding. In februari 1996 nam de Saxo het stokje over als instapmodel. In datzelfde jaar verscheen de Saxo VTR met een 1.6‑liter 8‑kleppenmotor met een vermogen van 90 pk. Kort daarna volgde de Saxo VTS, de spirituele opvolger van de AX GTi. Deze versie kreeg de 1.6‑liter 16V TU5J4‑motor met liefst 120 pk.