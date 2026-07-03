XPENG PRESENTEERT NIEUWE L03 SUV COUPÉ OP 16 JULI IN MÜNCHEN

XPENG onthult op 16 juli om 14.00 uur in München officieel de Next-Gen AI SUV Coupé L03. Het model wordt gelanceerd in 64 markten, waaronder alle Europese markten waar het merk momenteel actief is.

De introductie markeert een nieuwe mijlpaal in de Europese expansie van XPENG en betekent bovendien de entree van het merk in een nieuw marktsegment.

Met de L03 brengt XPENG zijn nieuwste AI-mobiliteitsplatform naar Europa. De L03 is meer dan alleen een premium elektrische auto. Het model biedt een software-gedefinieerde rijervaring, gevormd door intelligente rijfuncties, verbonden diensten en continue innovatie. Het model is ontworpen om dagelijkse mobiliteit veiliger, slimmer en intuïtiever te maken.