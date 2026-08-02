GV60 MAGMA nu te bestellen in Nederland

Genesis opent een nieuw hoofdstuk met de komst van de GV60 MAGMA in Nederland.

Dit eerste productiemodel uit het exclusieve Genesis Magma-programma is per direct te bestellen. Geheel in lijn met zijn positie als ultiem high performance-model van Genesis, zijn vrijwel alle beschikbare opties standaard inbegrepen.

Met de zeer rijk uitgeruste GV60 MAGMA geeft Genesis een gedurfde visie op luxe high-performance vorm. Niet als compromis tussen comfort en dynamiek, maar als een harmonieus samenspel van beide. De GV60 MAGMA vertaalt de ontwerpfilosofie van Genesis – Athletic Elegance – naar een rijbeleving waarin kracht, precisie en verfijning elkaar versterken.