Maleisische patholoog trekt conclusie doodsoorzaak Ivana Smit in

Vrijdag verklaarde ze nog dat Smit een aantal minuten geleefd zou hebben naar haar val, maar tijdens het kruisverhoor is ze hier toch op teruggekomen. Dit meldt de advocaat van de de nabestaanden, Sébas Diekstra.

Ivana mogelijk al dood voor val

De eerdere verklaring van de Maleisische patholoog stond lijnrecht tegenover de visie van de Nederlandse onderzoeker Frank van de Goot. Van de Goot die het lichaam heeft onderzocht, stelt dat Ivana Smit mogelijk al dood was voor de val, bijvoorbeeld door een misdrijf. Onder druk van vragen van de advocaat van de familie trok de Maleisische patholoog delen van haar getuigenis in, zo meldt Freee Malaysia Today. De vrouw gaf in de loop van het kruisverhoor toe dat haar eerdere verklaring 'een mening' betrof en verklaarde : 'Ik wil graag alle meningen terugtrekken die ik de rechtbank heb gegeven.'

Ivana Smit had de avond voor haar dood gefeest met een Amerikaans echtpaar. Het Limburgse model viel onder invloed van drugs op 7 december van de twintigste verdieping van een appartementencomplex in Kuala Lumpur. Het betreffende appartement was van het Amerikaanse echtpaar, met wie Smit eerder die avond was gaan stappen. Het Amerikaanse echtpaar werkt niet mee aan het onderzoek en zit vermoedelijk in de Verenigde Staten.