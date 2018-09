Geen stakingsverbod voor medewerkers beveiliging Schiphol

Nationale veiligheid

Procheck vroeg aan de voorzieningenrechter om haar werknemers een algeheel stakingsverbod op te leggen of om een staking te beperken. Bij het bedrijf zijn ongeveer 170 mensen werkzaam die op Schiphol, achter de douane, werken. Deze mensen scannen reizigers met het doel om mogelijke criminele of terroristische activiteiten in een vroeg stadium te kunnen herkennen. Volgens het bedrijf is de nationale veiligheid in gevaar als de zogenoemde profilers zouden gaan staken.

Kop-staartvonnis

Alle partijen hebben aangegeven snel een beslissing te willen hebben. In het kop-staartvonnis heeft de voorzieningenrechter beslist dat de eisen worden afgewezen. Binnen twee weken ontvangen de partijen een gemotiveerde versie van het vonnis.