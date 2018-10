Auto rijdt door na aanrijding letsel

Een 77-jarige fietser uit Rucphen is zondagmiddag na een aanrijding naar het ziekenhuis vervoerd door een ambulance. De man reed op de kruising Raadhuisstraat/Achterhoeksestraat in zijn woonplaats en werd toen aangereden door een zwarte Mercedes.

De politie is op zoek naar getuigen, omdat de bestuurder van de Mercedes is doorgereden na de aanrijding met de fietser. Zij worden verzocht zich te melden via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006).

Door omstanders is 112 gebeld na de aanrijding. Agenten zijn ter plaatse gekomen om een onderzoek in te stellen. Van omstanders kregen zij te horen dat een inzittende van een auto van BAM (het bouwbedrijf) mogelijk het kenteken van de zwarte Mercedes zou hebben genoteerd. Die auto is echter ook doorgereden, dus de politie is op zoek naar deze persoon. Rijdt u in een BAM-auto en hebt u omstreeks 12.00 uur in de Raadhuisstraat in Rucphen het kenteken van deze Mercedes genoteerd, dan verzoeken wij u om ons in te lichten.