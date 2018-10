Gewonde bij steekpartij in Boxmeer

Bij een steekpartij in Boxmeer is vrijdagavond een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer kwam aanlopen bij een woning aan de Heistraat.

Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar en is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Op aanwijzing van het slachtoffer is een verdachte aangehouden.

De Heistraat is niet de plaats van de steekpartij, maar een woning aan Erflanden. Hier wordt door de politie onderzoek gedaan naar sporen.