Lichaam Corrie van der Valk gevonden in België

In een graf in België is het lichaam van de ruim zeventien jaar vermiste Corrie van de Valk gevonden. Dit melden verschillende media vrijdag.

Met de vondst van het lichaam is het mysterie van de vermiste vrouw van de bekende horecafamilie opgelost. Het is aan de familie niet bekend gemaakt hoe Corrie om het leven is gekomen. Wel dat zij zeventien jaar geleden om het leven is gekomen.

Onlangs werd besloten om het lichaam van de vrouw weer op te graven omdat zij in een anoniem graf lag. Door de verbeterde DNA-technieken kon men vaststellen dat het om Corrie van der Valk gaat. Indentificatie van het lichaam tijdens de vondst was onmogelijk omdat zij door een treinongeval om het leven was gekomen.