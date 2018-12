Sociaaldemocraten kiezen Timmermans als kandidaat-voorzitter voor Europese Commissie

Dat deden zij op het partijcongres in Lissabon. Timmermans staat bekend als iemand die alleen nog maar meer meer meer Europa wil. Maar de duizend aanwezige gedelegeerden zien hem als een 'Spitzekandidat'. De verkiezing van de 57-jarige oud-minister van Buitenlandse Zaken en de huidige voorzitter van de Europese Commissie was een formaliteit, omdat er geen tegenkandidaten waren.

Timmermans belangrijkste rivaal is de Duitse Manfred Weber. Weber is behalve lid van de Europese Volkspartij ook lid van de CSU. Dat is de Beierse zusterpartij van Merkels eigen CDU. Het feit dat Weber van de CDU, dus van de Eurpese Volkspartij is en ook nog eens Duitser is, zal het voor Timmermans lastiger maken om deze strijd te winnen. Alhoewel...zowel Frankrijk als Duitsland heeft liever dat de voorzitter van de Europese Commissie uit een wat kleiner land komt. Dan hoeven ze geen angst voor elkaar te hebben, zo schrijft De Dagelijkse Standaard.

Timmermans riep in zijn toespraak tot het partijcongres in Lissabon De Britten op om de brexit te stoppen. Hij wil een socialer Europa dat zich volgens hem moet keren tegen zowel het opkomend nationalisme als het populisme.