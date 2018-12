Drugs en wapen aangetroffen in woning

In een woning aan de Tienhont Sleeuwijk werd vrijdag 14 december een handelshoeveelheid aan harddrugs en een vuurwapen aangetroffen. De woning werd doorzocht nadat de politie een anonieme tip kreeg. Er is geen aanhouding verricht.

Nadat de tip bij de politie binnenkwam, is er een onderzoek gestart. Hierbij werd besloten om de desbetreffende woning te doorzoeken. Tijdens deze doorzoeking stuitte de politie op een handelshoeveelheid aan harddrugs. Ook troffen de agenten een vuurwapen aan. Zowel de drugs als het wapen zijn in beslag genomen. Ook de auto van de verdachte is voor onderzoek in beslag genomen.