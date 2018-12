Bedrijvige winkeldief aangehouden

Winkelpersoneel van een drogisterij aan de Appelmarkt in Zierikzee sloeg vrijdagochtend 14 december 2018 alarm toen zij in een winkelend stel met baby de plegers van een eerdere winkeldiefstal uit september 2018 herkenden. Dat zij het bij het rechte eind hadden, bleek wel uit de buit die agenten na onderzoek in de auto van de mannelijke verdachte, vermoedelijk een 40-jarige man uit Mongolië, aantroffen.

Het winkelpersoneel meende het gezin, dat de winkel vrijdagochtend binnenkwam, te herkennen en wilde een tassencontrole uitvoeren. De vrouwelijke verdachte ging er daarop vandoor, winkelpersoneel hield de mannelijke verdachte staande en waarschuwde de politie. Agenten zagen dat de man een geprepareerde tas bij zich had. De man is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. In overleg met Veilig Thuis is er een familielid gewaarschuwd voor de opvang van de baby.

Volle bak

Tijdens de fouillering troffen agenten een autosleutel aan bij de verdachte. De auto zelf bleek op een parkeerplaats in Zierikzee, vlakbij de plek waar de verdachte is aangehouden, te staan. In de auto troffen de agenten een heleboel spullen, die vermoedelijk van diefstal afkomstig zijn, aan. Het gaat onder andere om: 15 stuks haarverzorgingsproducten van diverse merken, scheermesjes, een tondeuse, geurkaarsen, lampen, lego en heel veel make-up. De politie in Goes komt graag in contact met winkeliers die spullen missen.

Aliassen

Na contact met de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), bleek dat de verdachte zich vermoedelijk van meerdere aliassen bediend en een uitzetbaar vreemdeling is. Zijn identiteit wordt nader onderzocht. De man zit in de cel en wordt zaterdag verhoord.