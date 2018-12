Zwaargewonde bij vechtpartij in kartcentrum Coronel

Bij Kartracing Coronel in Huizen heeft een bezoeker ernstig letsel opgelopen na een vechtpartij. Met een traumahelikopter is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht.

Rond 13.20 uur werden de hulpdiensten gebeld dat er een persoon zwaargewond was geraakt bij een vechtpartij. Tegen De Telegraaf zegt een woordvoerder van de politie dat het conflict tussen de personen in het kartcentrum heeft plaatsgevonden. Eén persoon is aangehouden en zal worden gehoord.