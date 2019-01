Onderzoek naar conflict waarbij geschoten is

De politie onderzoekt een conflict op de Brusselseweg in Maastricht dat heeft plaatsgevonde in de nacht van zaterdag op zondag tussen meerdere personen. Daarbij zou geschoten zijn blijkt uit voorlopig onderzoek.

Rond 00.45 uur kreeg de politie melding van een conflict waarbij meerdere personen betrokken waren. In de omgeving werden knallen gehoord. Agenten hebben geen gewonden aangetroffen in de omgeving van de plaats delict.

Getuige gezocht

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat een auto met inzittende(n) die wegreed van het conflict aan de Brusselseweg, mogelijk enkele tientallen meters een persoon heeft meegesleurd. Het is onbekend of deze man daarbij gewond is geraakt. De recherche doet wel een dringende oproep aan deze betrokkene om zich te melden.