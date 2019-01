6 maanden gevangenisstraf voor bijstandsfraude

De man en zijn partner kregen sinds 1 februari 2011 een bijstandsuitkering van de gemeente Arnhem. De man verrichtte structureel arbeid in de garage die op naam van zijn zoon stond. Ook had hij in een loterij een aanzienlijk bedrag gewonnen. Geen van beide had hij opgegeven bij de gemeente, terwijl hij dat wel had moeten doen.

Geen inzicht gegeven in bezigheden

Dat hij niets met zijn werk zou hebben verdiend is volgens de rechtbank in deze strafzaak niet relevant. Door geen inzicht te geven in zijn bezigheden en zijn prijs ontnam hij de gemeente de mogelijkheid om te beoordelen of zijn uitkering al dan niet moest worden aangepast. De man had dit kunnen en moeten weten. Dit blijk niet alleen uit de brieven van de gemeente, maar ook uit het feit dat hij al eerder voor soortgelijke feiten is veroordeeld.