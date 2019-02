Fietser zwaar gewond na aanrijding Overtoom

Een 27-jarige fietser raakte vrijdagochtend 22 februari 2019 op de Overtoom zwaar gewond ten gevolge van een aanrijding met een personenauto. De 28-jarige bestuurder van de personenauto is aangehouden. Beide Amsterdammers hebben een bloedproef ondergaan. De bestuurder van de personenauto blies een A en een THC-indicatie op de selectieapparatuur. Het vermoeden is dat de fietser ook alcohol heeft gedronken.

De aanrijding vond kort na middernacht om 00.27 uur plaats. De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht en heeft twee getuigen gesproken. De fietser is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de auto is overgebracht naar een politiebureau en zit nog vast voor verhoor.