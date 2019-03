Stijging anonieme meldingen drugslabs regio Den Haag

Volgens cijfers van Meld Misdaad Anoniem is het aantal anonieme meldingen over drugslabs in de regio Den Haag gestegen van 5 in 2017 naar 25 in 2018. De politie is blij met iedere anonieme melding. Zo kan de politie met hulp van burgers nog meer zaken oplossen. De stijging is in lijn met de landelijke stijging van meldingen over drugslabs.

Vorig jaar 25 juli werd een drugslab opgerold aan de Draadbaan in Leiderdorp naar aanleiding van een anonieme tip over een chemische geur die bij het pand werd geroken. Een 65-jarige man werd aangehouden. Agenten die poolshoogte namen roken eveneens een vreemde lucht. Signalen zoals geur of veel (nachtelijke) activiteit zijn vaak aanleiding voor een melding, al dan niet anoniem.

M.-tip leidt naar half miljoen euro aan cocaïne in Den Haag

Op 6 februari hield de politie een 31-jarige man uit Zoetermeer aan voor de handel in drugs. De politie kwam de man op het spoor naar aanleiding van een M.-tip. In zijn woning in Den Haag vond de politie een geldbedrag van 57.000 euro en ruim vijf kilo cocaïne, met een straatwaarde van ruim een half miljoen euro. Het geld en de drugs zijn in beslag genomen, evenals een auto, een duur merkhorloge en enkele andere kostbare goederen.

Anonieme tip leidt naar drie aanhoudingen in Gouda

De politie hield op 21 maart drie mannen aan in een onderzoek naar de handel in harddrugs. Het onderzoek startte naar aanleiding van een tip via Meld Misdaad Anoniem. De mannen werden aangehouden tijdens een deal op de Thorbeckelaan in Gouda. Een van de mannen zou in meerdere plaatsen actief zijn, onder andere in Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Gouda, Reeuwijk en Moerkapelle. In zijn woning en auto vond de politie een hoeveelheid harddrugs.

Negentig aanhoudingen

Naar aanleiding van anonieme meldingen heeft de politie-eenheid Den Haag in 2018 90 aanhoudingen kunnen doen. Ook is er in totaal 390.554 euro in beslag genomen en zijn er 5.516 hennepplanten aangetroffen en vernietigd.

Via Meld Misdaad Anoniem kwamen bij de Politie Den Haag het afgelopen jaar 1313 meldingen binnen. Over softdrugs (455) en harddrugs (339) kwamen de meeste meldingen binnen. Ook over geweld (152), diefstal en verduistering (125) en financieel-economische delicten (84) werd bij M melding gedaan.