Rechtbank: Dood Ivana Smit is ongeluk

De 18-jarige Ivana Smit is door een ongeval om het leven gekomen en niet door een misdrijf. Deze conclusie trekt de rechtbank in Kuala Lumpur na een maandenlange rechtszaak. Dit melden verschillende media vrijdag.

Er komt dus geen nieuw onderzoek of rechtszaak tegen het Amerikaanse echtpaar waarbij Ivana in het appartement was toen zij van de twintigste verdieping naar beneden viel.

Na het incident deed de Maleisische politie het af als ongeval. De familie van Ivana Smit is er van overtuigd dat de val van Ivana een misdrijf is.