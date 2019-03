Lagerhuis stemt in met uitstel Brexit

Het is nog maar de vraag of die uitstel er komt. Dit hangt af van de bereidwilligheid van de 27 andere regeringsleiders van de EU-landen. Deze zullen hier mee in moeten stammen. Primier May zal om een kort uitstel vragen.

Eerst zal er in het Lagerhuis nogmaals gestemd gaan worden over het Brexit-akkoord dat als sinds november op tafel ligt. Dit voorstel is al tweemaal weggestemd. Wanneer het voor een derde keer wordt weggestemd, zal premie May om langer uitstel vragen aan de EU.