Emmy Award voor VPRO-productie Kop Op

De korte film Kop Op is bekroond met een International Emmy Kids Award in de categorie Kids: Animation.

De International Emmy Kids Awards zijn de meest gerenommeerde prijzen wereldwijd voor internationale kinderprogramma's. Het regisseurstrio Job, Joris & Marieke nam de prijs gisteravond in ontvangst tijdens de award show in Cannes.

Job, Joris & Marieke over het winnen van de International Emmy Kids Award: 'Kop Op laat op absurde wijze zien wat we kunnen leren als we ons verplaatsen in een ander. We hopen dat deze Emmy helpt om deze boodschap te verspreiden.'

De korte film Kop Op gaat over drie vrienden met verschillende culturele achtergronden. In het absurde verhaal vinden Sef, Wesley en Marjolein een magische wasmachine waarmee ze per ongeluk van hoofd verwisselen. Hierdoor moeten ze een dag als elkaar door het leven gaan. Zo belanden de vrienden in komische maar ook leerzame situaties. Want hoe is het om als jongen een dag een meisje te zijn? Of hoe is het om terecht te komen in een gezellige familie van Marokkaanse afkomst?

Kop Op werd gemaakt door animatiestudio Job, Joris & Marieke, ook wel bekend van hun korte film A Single Life die in 2015 genomineerd werd voor een Oscar. Kop Op werd geproduceerd door Viking Film in coproductie met de VPRO. De stemmen van de drie vrienden werden ingesproken door Nasrdin Dchar, Steye van Dam en Paulien Cornelisse. Het scenario is geschreven door Lotte Tabbers en Job, Joris & Marieke. Kop op werd uitgezonden bij NPO Zapp.