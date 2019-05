Man (39) gearresteerd voor moord op 23-jarige Belgische studente

De Belgische politie heeft maandagmiddag een 39-jarige man uit Antwerpen opgepakt in het station van Leuven. Dit heeft de politie maandagmiddag bekendgemaakt.

Verdacht van moord

De man wordt verdacht van moord op de 23 -jarige studente Julie en zal dinsdag worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

'Het lichaam van Julie is maandag gevonden tijdens een zoekactie van de scheepvaartpolitie op het Albertkanaal', zo laat de politie maandagmiddag weten.

Camerabeelden

'Via camerabeelden is de verdachte in de loop van de voormiddag geïdentificeerd. Verder telefoononderzoek maakte duidelijk dat de verdachte zich op de trein bevond. Door de samenwerking met de politie van Leuven kon de dertiger gearresteerd worden op de trein die aankwam op het station van Leuven', aldus de politie.

Vermist

De 23-jarige Julie werd sinds zaterdag 4 mei 2019 om 18.30 uur voor het laatst gezien toen zij haar woning aan de De Nachtegaal in Schilde verliet. Sindsdien ontbrak elk spoor van haar.