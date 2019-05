In elkaar geslagen met een stok: OM eist 7 jaar cel voor poging moord

Al een aantal weken wist hij van het overspel van zijn vrouw, toen een 42-jarige man uit Woubrugge op 20 november vorig jaar besloot er iets aan te doen. Met een lange houten stok wachtte hij de nieuwe minnaar op en sloeg zowat alle botten in zijn gezicht kapot. Het slachtoffer had meerdere bloedingen in zijn hoofd. Vandaag stond de verdachte voor de rechter voor poging tot moord.

De verdachte verklaart dat hij de man duidelijk wilde maken dat die zijn vrouw met rust moest laten. Hij was die nacht woelend in bed vreselijk boos geworden op de man die het met zijn vrouw aanlegde en besloot dat hij iets moest doen. Hij wilde hem bedreigen, bang maken en misschien een paar klappen tegen het lijf geven. Door de zonneklep van de helm waarmee hij zich vermomde, zou hij niet goed hebben gezien waar hij sloeg.

Wat echter opvalt is dat de verdachte meteen is gaan slaan. Hij sloeg zeker twee keer hard boven op het hoofd van het slachtoffer en toen die op de grond viel nog een flink aantal keren. Aan het slaan is geen woordenwisseling of bedreiging vooraf gegaan. En de helm maakt misschien dat het zicht iets verminderd was, maar niet dat verdachte helemaal niets meer kon zien.

Poging moord

Het slachtoffer ging die ochtend nietsvermoedend naar zijn werk toen hij door twee onverwachte harde klappen van achteren werd gevloerd. Daarna stond een man met een helm op over hem heen gebogen die nog meer klappen gaf. Het slachtoffer lag tussen twee auto's en kon geen kant op. Hij heeft gebruld van angst en pijn. Pas toen buren wakker werden van het geschreeuw, naar buiten keken en op het raam begonnen te bonzen, is verdachte opgehouden en gevlucht.

De stok waarmee de man sloeg was 1,2 meter lang en had een dikte van 4 bij 4 centimeter. Het ding woog bijna een kilo. Door daarmee hard op het hoofd te slaan kon verdachte aannemen dat hij het slachtoffer misschien zou doodslaan. Daarbij is hij in alle vroegte naar het huis gereden en heeft nog enige tijd op het bankje van de buren zitten wachten. Verdachte heeft dus de tijd gehad om zich te beraden op zijn besluit. Dat maakt dat de officier van justitie vindt dat sprake is van poging tot moord.

Enorme impact

De verdachte heeft volgens het Openbaar Ministerie de slechtst mogelijke oplossing gekozen voor het verwerken van zijn boosheid. De impact op het leven van het slachtoffer is enorm. 'Het is de vraag of hij ooit volledig zal herstellen van het opgelopen hersenletsel,' zei de officier van justitie maandag op zitting. 'Daarnaast zitten op zijn voorhoofd en boven op zijn hoofd flinke littekens die hem steeds herinneren aan wat er is gebeurd.

Het Openbaar Ministerie heeft de rechtbank gevraagd om verdachte een gevangenisstraf op te leggen voor de duur van 7 jaar voor poging tot moord en vernieling van de auto van de buren, die ook is geraakt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.