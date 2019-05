Gewonde bij steekpartij in Heerlen

Bij een steekpartij in Heerlen is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De dader sloeg na het steekincident op de vlucht.

Hulpdiensten kregen de melding van een steekpartij in het park aan de Sittarderweg. Hier was iemand in zijn rug gestoken met een scherp voorwerp. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar toen hij naar een ziekenhuis werd gebracht.

De vermoedelijke dader is niet veel later door de politie aangehouden en ingesloten voor verhoor.