Schietpartij in Amsterdam

In de omgeving van de Agatha Denkestraat in Amsterdam heeft vrijdagavond een schietpartij plaatsgevonden.

Het is nog niet bekend of hierbij iemand gewond is geraakt. De politie heeft geen slachtoffer aangetroffen. De schutter is na het schietincident op de vlucht geslagen.

Via burgernet werden burgers verzocht uit te kijken naar een getinte man die gekleed was in een zwarte jas met capuchon. Daarnaast droeg hij een zwarte broek en mogelijk een donker petje.