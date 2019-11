Drie aanhoudingen voor heling en deelname aan criminele organisatie

De politie hield dinsdag 12 november drie verdachten (63, 39 en 26 jaar) uit Noordwolde (Friesland) en Vledder aan. Zij worden verdacht van heling, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op vijf locaties in Noordwolde, Vledder en in een bedrijfspand in Steenwijk zijn vandaag doorzoekingen. In Steenwijk wordt de handelsvoorraad van een autobedrijf in beslag genomen. De verdachten worden vrijdag 15 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De zaak kwam aan het licht door een melding bij Meld Misdaad Anoniem dat er in een loods in Wijnjewoude en Noordwolde onderdelen van gestolen voertuigen te vinden waren. Dat was het geval en de loodsen zijn in oktober 2018 door de politie leeggehaald. Dit gecombineerd met andere informatie die al bij de politie bekend was, was aanleiding een uitgebreid rechercheonderzoek te starten. Het bleek dat de gestolen transportbusjes afkomstig zijn uit de omgeving Amsterdam en Arnhem. De bedrijfsbusjes werden binnen een paar dagen na de diefstal volledig gestript en de onderdelen verhandeld en opgeslagen. Hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De drie mannen uit Noordwolde en Vledder worden ervan verdacht in een georganiseerd verband de bussen te helen en/of om te katten. Zij lieten waarschijnlijk de busjes op bestelling stelen om ze vervolgens uit elkaar te halen en verhandelen. De recherche kan inmiddels minimaal 50 gestolen busjes naar de verdachten traceren. De aangiften hiervan lopen terug tot begin 2018 en in totaal hebben de aangevers €430.000,- schade opgelopen. Dit bedrag wordt verhaald op de verdachten.

Verboden motorclub

Bij de politie staan de drie verdachten bekend als leden van No Surrender, een verboden motorclub. Leden van Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) zijn regelmatig in verband te brengen met georganiseerde criminaliteit die de samenleving ondermijnt en met normoverschrijdend gedrag. De drie verdachten namen deel aan vergaderingen en bekleedden ook posities binnen No Surrender.