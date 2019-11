Opnieuw onderzoek naar overlijden Ivana Smit

In Maleisië heeft het gerechtshof in hoger beroep bepaald dat het onderzoek naar het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit heropend moet worden. Dit laat de advocaat van de familie weten op Twitter.

Volgens het Hof is de dood van Smit het gevolg van handelen van derden. Eerder oordeelde de rechtbank nog dat de dood van het model een ongeluk was.

Ivana Smit kwam in Kuala Lumpur in 2017 om het leven toe zij van de 20ste verdieping van een hotel naar beneden was gevallen. Zij was in het gezelschap van een Amerikaans stel die beweert dat de Nederlandse onder invloed van drank en drugs gevallen zou zijn.