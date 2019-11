Groot dna-onderzoek moet moord op 11-jarige Claudia Ruf na 23 jaar oplossen

Na 23 jaar wordt in de Duitse stad Grevenbroich via een groot dna-onderzoek geprobeerd om als alsnog de moordenaar van de 11-jarige Claudia Ruf op te sporen.

Het 11-jarige meisje verdween toen ze de hond uitliet. Ze werd later verkracht en vermoord teruggevonden. Ruim achthonderd mannen uit de regio Grevenbroich-Hemmerden worden gevraagd mee te doen aan een grootschalig dna-onderzoek. Het gaat om inwoners die destijds tussen 14 en 70 jaar oud waren en in de voorstad Hemmerden woonden. Dit meldt onder meer Bild.de zondag.

Zaterdag konden op een basisschool al de eerste monsters worden genomen. Ook zondag en volgend weekend zijn de scholen nog open om dna te verzamelen.

Dankzij een nieuwe wet mag er ook verwantschaponderzoek worden gedaan. Dat betekent dat als een bloedverwant van de dader dna afstaat, ook dat materiaal naar de moordenaar kan leiden. De uitslagen zullen vier tot acht weken duren.

Een Duitse politiewoordvoerder heeft eerder deze week tegen dagblad De Limburger gezegd dat er ik gekeken naar de methoden die in de zaak Nicky Verstappen tot een arrestatie leidden.

De elfjarige Claudia Ruf werd in mei 1996 in Grevenbroich ontvoerd, verkracht en vermoord. Haar lichaam werd 70 kilometer verderop in Euskirchten bij Bonn op een binnenweg gevonden.