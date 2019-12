Bestelbus botst frontaal op boom nabij Stadskanaal

Maandagavond om 23:30 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Alteveersterweg bij Stadskanaal. De bestuurder van een bestelbus is in een flauwe bocht vermoedelijk de macht over het stuur verloren, raakte in de berm waarna hij frontaal op een boom botste. Naast de politie en ambulancedienst werd ook de brandweer van Stadskanaal opgeroepen. Van laatst genoemde bleek de inzet niet meer nodig. De bestuurder werd door ambulancemedewerkers behandeld aan zijn verwondingen en even later overgebracht naar het ziekenhuis. Berger Keizer uit Stadskanaal zorgde voor de afsleep van het voertuig. De doorgaande weg was tijdens hulpverlening en berging enige tijd afgesloten.