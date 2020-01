Iran is woedend op de VS na aanslag op generaal

De dodelijke aanval op de populairste militair van Iran werd uitgevoerd bij de luchthaven van Bagdad. Ook zeven anderen kwamen bij de aanval om. Qassem Soleimani was de architect van een groot gedeelte van de oorlogen in het Midden-Oosten en werd verantwoordelijk gehouden voor de dood van vele Amerikaanse burgers.

De raketaanval komt twee dagen na de belegering van de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad door een Iraanse militie.

De Amerikaanse president Trump zegt dat de geliquideerde generaal Soleimani verantwoordelijk was voor de dood van miljoenen mensen, inclusief demonstranten in Iran zelf. Ook verwondde en doodde hij duizenden Amerikanen en plande hij de dood van nog veel meer van hen. "Maar nu is hij gepakt!", zo zegt Trump over de dodelijke aanval op Soleimani.

De roep om wraak is door deze aanslag groot. De hoogste Iraanse leider, Ayatollah Khamenei waarschuwt dat de VS "een zware vergelding wacht" en president Rohani zegt dat Soleimani's "martelaarschap Iran vastberadener zal maken om Amerika's expansiezucht te weerstaan en onze islamitische waarden te verdedigen". Khamenei heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Oorlog (3)

Of het op een oorlog uitdraait is moeilijk in te schatten. De VS heeft voor de aanval wel China en Rusland ingelicht over hun plan.