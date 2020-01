Zes doden en meerdere gewonden nadat auto op hen inreed in wintersportdorp Luttach

In het Italiaanse wintersportdorp Luttach zijn afgelopen nacht zes toeristen om het leven gekomen toen een auto op hen inreed. Nog eens elf anderen raakten gewond, onder hen verkeren vier nog in levensgevaar.

Het ongeval vond plaats rond 01.00 uur. Een 28-jarige Italiaan reed in op twintig toeristen, allen twintigers. De automobilist bleef ongedeerd. Uit een blaastest bleek dat hij teveel gedronken had. Hij is door de politie aangehouden op verdenking van meervoudige doodslag.

Duitse nationaliteit

De politie meldt dat de meeste slachtoffers vermoedelijk een Duitse nationaliteit hebben. Ze moeten nog worden geïdentificeerd. De groep jongeren waren waarschijnlijk op weg voor een avondje uit. Luttach is een vooral bij jongeren populaire wintersportplaats.