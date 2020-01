Oekraïens vliegtuig neergestort bij Teheran, geen Nederlanders aan boord

Het passgierstoestel had 176 mensen aan boord. Alle inzittenden kwamen om het leven. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gaat het om 82 Iraniërs, 63 Canadezen, 11 Oekraïners, onder wie 9 bemanningsleden, 10 Zweden, 4 Afghanen, 3 Duitsers en 3 Britten. Eerder hadden Iraanse staatsmedia het nog over 147 Iraniërs en 32 buitenlanders. Mogelijk hebben sommige passagiers een dubbele nationaliteit. Er waren zo goed als zeker geen Nederlanders in het vliegtuig. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter: 'Op basis van de nu beschikbare informatie hebben we geen aanwijzingen dat er Nederlanders zaten in het neergestorte vliegtuig.' Dit meldt het AD.

De NOS meldt dat op videobeelden is te zien dat het toestel in brand stond voor het neerstortte. Dit leidde tot geruchten dat het vliegtuig zou zijn neergestort door luchtafweergeschut. Volgens een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Spoorwegen en Infrastructuur is dat niet zo. Hij zegt dat een van de motoren vlam vatte. Daarna zou de piloot de macht over het stuur zijn kwijtgeraakt, waarna de Boeing neerstortte. Maar dat kan niet de enige verklarig zijn, aldus luchtvaartdeskundige Joris Melkert van TU Delft. In het NOS Radio 1 Journaal zegt hij: '' Het toestel heeft twee motoren en als één uitvalt kan je nog verder vliegen op de andere. Je ziet bij ieder vliegtuigongeluk dat er meerdere dingen spelen. Het is altijd een combinatie van oorzaken die tot een catastrofe zoals deze leidt.'

Het ongeluk lijkt geen verband te houden met de spanning tussen Iran en de Verenigde Staten. Iran vuurde eerder in de nacht van dinsdag op woensdag tussen de tien en vijftien raketten af op Amerikaanse militaire doelen in Irak.