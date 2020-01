Twee personen besmet met coronavirus in Frankrijk

Het coronavirus is bij twee personen in Frankrijk vastgesteld. Dit meldt de Franse minister van Volksgezondheid vrijdag. 'De Franse overheid zal er alles aan doen om verdere besmetting te voorkomen', aldus de minister

Het zijn de eerste twee gevallen van besmetting in Europa. Volgens de Franse RTL zou er een persoon besmet zijn in Parijs en één in Bordeaux

Patiënt in Bordeaux

De patiënt die in Bordeaux in het ziekenhuis ligt is 48 jaar oud. Deze was enkele dagen in China geweest in de stad Wuhan. De persoon keerde op 22 januari terug in Frankrijk en consulteerde op 23 januari een arts en werd opgenomen in een ziekenhuis. Vandaag is bevestigd dat de patiënt besmet was met het virus.

Patiënt in Parijs

Over de patiënt in Parijs is volgens de minister van Volksgezondheid nog niet veel bekend. Het enige is dat men weet is dat de tests positief waren.