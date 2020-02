Man met nepbomgordel gedood na neersteken meerdere personen in Londen

Zondagmiddag zijn in Londen meerdere personen neergestoken. Dit meldt de Londense politie zondag. De politie gaat er van uit dat het om een terreurdaad gaat.

Minstens twee gewonde slachtoffers

Het incident deed zich voor op de Streatham High Road, een wijk ongeveer 8 kilometer ten zuiden van het hartje van Londen. De politie meldt dat twee personen zijn neergestoken en een derde persoon lichte verwondingen opliep die vermoedelijk veroorzaakt zijn door glasscherven als gevolg van het schieten door de politie.

Nep-bomgordel

Op het lichaam van de doodgeschoten dader werd een nepbomgordel aangetroffen. Drie slachtoffers zijn meegenomen naar ziekenhuizen in Zuid-Londen. Een man raakte levensbedreigend gewond, een vrouw liep niet-levensbedreigende verwondingen op en een andere vrouw heeft lichte verwondingen.

Dader doorgeschoten

De daderd werd vanmiddag rond 14.00 uur neergeschoten door gewapende agenten. De man is daarbij komen te overlijden. De politie heeft de situatie volledig ondercontrole. Rond de plek van het incident is een grote afzetting gemaakt. De politie is een onderzoek gestart om alle sporen die belangrijk zijn veilig te kunnen stellen.