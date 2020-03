Noodtoestand Italië: 16 miljoen mensen in quarantaine vanwege coronavirus

Zeker zestien miljoen mensen in het noorden van Italië moeten verplicht in quarantaine vanwege het coronavirus.

Ondertussen breidt Italië de gebieden die momenteel onder quarantaine staan, de zogenaamde ‘rode zones’, uit tot de hele regio Lombardije en veertien provincies in de omliggende regio’s. De maatregelen treffen zo’n 16 miljoen mensen, ongeveer een kwart van de totale bevolking. De stap, die premier Giuseppe Conte afgelopen nacht tijdens een persconferentie bekend maakte, is de meest vergaande die een regering buiten China heeft genomen vanwege het virus.

Naast de regio Lombardije worden meerdere naastgelegen provincies in het noorden van Italië deels in quarantaine gezet, om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Mensen in die regio's mogen hun huizen nog wel verlaten, maar aan inwoners wordt aangeraden om thuis te blijven.

Italië heeft gisteren de meeste nieuwe coronabesmettingen geregistreerd sinds het virus daar uitbrak. Bijna 6000 Italianen zijn nu besmet. Van hen zijn er 233 overleden.