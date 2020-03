Douane onderschept 30 kilo cocaïne

De Douane heeft tijdens een controle in de Rotterdamse haven in de nacht van 16 op 17 maart een partij van 30 kilo cocaïne gevonden. De verdovende middelen zaten verstopt in de luiken van een lege container.

Controle

De container geladen met bananen was op 12 maart vanuit Peru aangekomen in de Rotterdamse haven. Vervolgens is de container vervoerd naar een klant waar de dozen met bananen zijn gelost. De lege container is later weer ingeleverd op de terminal in Rotterdam waar men de drugs onderschepte.