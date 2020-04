Trump waarschuwt Iran

Vorige week kreeg kregen schepen van de Amerikaanse Marine bezoek van Iraanse Marineschepen. Sommige van die schepen kwam op nog geen 10 meter afstand. Volgens de Amerikanen zou het “gevaarlijk en intimiderend” zijn geweest.

Dit alles gebeurde tijdens een oefeningen in internationale wateren in de Perzische Golf.

Trump meldt dat op Twitter. “Ik heb de Amerikaanse marine opgedragen alle Iraanse kanonneerboten neer te schieten en te vernietigen als ze onze schepen op zee lastigvallen”, klinkt het strijdvaardig.

De spanningen tussen beide staten waren al verder toegenomen nadat de VS de Iraanse generaal Qassem Soleimani hadden gedood tijdens een drone-aanval in Irak. Iran nam wraak door een basis in Irak onder vuur te nemen waar Amerikaanse troepen waren gestationeerd.

Rusland

Gisteren onderschepte Belgische F16 twee Russische straaljagers die ook bij de fregatten kwamen kijken.