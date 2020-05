Woning beschoten in Jagthuisstraat

In de nacht van 13 op 14 mei schrokken omwonenden van de Jagthuisstraat wakker van harde knallen. Agenten waren er al snel achter wat de oorzaak van de knallen, een woning bleek namelijk beschoten. In de ruiten waren meerdere inslagen te zien. Er raakte niemand gewond. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over dit incident.