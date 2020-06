Nieuwe verdachte in verdwijningszaak Madeleine McCann

In de verdwijningszaak rond Madeleine McCann, het Britse meisje dat op 3-jarige leeftijd vermist raakte in Portugal, zijn nieuwe details bekendgeraakt over een verdachte. Zo hebben detectives een camper in beslag genomen van een 43-jarige Duitse man.

De Britse detectives noemen geen naam, maar volgens verschillende Britse en Duitse media zou een 43-jarige Duitser de nieuwe verdachte zijn in de verdwijningszaak. De man zit momenteel in de cel voor andere strafbare feiten, maar zou in 2007 in Praia da Luz gewoond hebben. Op die plek, aan de kust van de Portugese Algarve, verdween de toen driejarige Maddie terwijl ze op vakantie was met haar ouders en broers.

De man zou nu in het vizier gekomen zijn nadat de Metropolitan Police en de Scotland Yard hem konden linken aan een camper waar hij enkele weken mee rondtrok. Een opvallend Volkswagen busje in een gele en witte kleur. De dag nadat Maddie verdween werd dat voertuig plots opnieuw geregistreerd onder een andere naam in Duitsland, terwijl het nog steeds in Portugal stond.