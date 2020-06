Medewerkers provincie Drenthe gaan rijden in waterstofauto’s

Met het beschikbaar stellen van de auto’s voor dienstreizen wil de provincie een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waterstoftechnologie, maar ook het rijden met deze technologie testen. De test is onderdeel van het Interregproject Hytrec2. Een project dat de mogelijkheden voor de inzet van waterstof in voertuigen onderzoekt en waaruit de provincie subsidie ontvangt voor het inzetten van de vier bedrijfsauto’s. Met het gebruik van de waterstofauto’s wil provincie Drenthe ook de ontwikkeling van een regionaal waterstof vulpuntennetwerk in Drenthe stimuleren. Om het rijden in waterstofauto’s te bevorderen is het van belang dat er ook vulpunten komen waar de auto’s kunnen tanken.

Waterstofauto

Een waterstofauto is in principe ‘gewoon’ een elektrische auto, alleen wordt de energie niet in een batterij opgeslagen maar in vorm van waterstof. In een zogenoemde brandstofcel wordt de waterstof weer omgezet naar elektriciteit om de motor aan te drijven. De auto’s kunnen ca. 6 kg waterstof tanken wat een bereik van ruim 500 km moet opleveren. Tijdens het rijden stoten de auto’s uitsluitend water uit. De voordelen ten opzichte van een elektrische auto zijn een groter bereik en vooral de veel kortere tanktijden. Bij een regulier tankstation is de tank in minder dan 5 minuten weer vol.