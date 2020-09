Explosie veroorzaakt schade aan pand Pieter Calandlaan

Een explosief heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag schade aangericht aan de voorgevel van een avondwinkel aan de Pieter Calandlaan in Amsterdam Osdorp. Er hoefde niet ontruimd te worden. Wel is de straat geruime tijd afgezet geweest voor onderzoek. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.