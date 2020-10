Drie miljoen deelnemers #eetgeendierendag

Naar schatting drie miljoen mensen doen dit jaar mee aan Eet Geen Dierendag, blijkt uit marktonderzoek. Vanwege de coronacrisis is #eetgeendierendag dit jaar vooral digitaal. “Mooi dat ondanks de corona-maatregelen het draagvlak aanwezig blijft. Geweldig dat zoveel mensen zich op 4 oktober inzetten voor de dieren,” aldus Kenny Oostrik van Wakker Dier.

Met de bewustwordingscampagne Eet Geen Dierendag wil Wakker Dier mensen laten kennismaken met vegetarisch eten en wijzen op de voordelen van minder vlees. De drie miljoen deelnemers noemen “dierenwelzijn” (78 procent) als voornaamste reden om mee te doen aan de jaarlijkse vleesloze dag. Eveneens ruim driekwart noemt “milieu” (76 procent) en “minder vlees eten past in deze tijd” (77 procent). Ook “beter voor de gezondheid” wordt met 62 procent vaak genoemd.

Winactie

Eet Geen Dierendag speelt zich dit jaar vooral digitaal af en is daarmee coronaproof. Deelnemers worden uitgenodigd om via sociale media te laten zien hoe zij dit fenomeen dit jaar vieren. “Zo inspireren we zo veel mogelijk mensen om die dag eens iets anders te eten,” zegt Oostrik van Wakker Dier. Het leukste bericht met #eetgeendierendag wint een jaar lang gratis vega-bitterballen. De campagne wordt gesteund door BN’ers, zoals Giel Beelen, Anna Drijver, Renske de Greef, Karina Smulders en Carolien Spoor.

Jubileumeditie

Het is dit jaar de tiende keer dat Wakker Dier Eet Geen Dierendag organiseert. Een jubileumeditie in een ongewoon jasje. Vorig jaar deden ruim 500.000 Nederlanders mee vanuit bedrijfsrestaurants. Dit jaar valt Eet Geen Dierendag op een zondag en zijn veel restaurants gesloten; bovendien zijn er beperkingen vanwege de corona-maatregelen. Een aantal bedrijfsrestaurants viert alsnog Eet Geen Dierendag op vrijdag 2 oktober (corona-proof). De drie miljoen deelnemers doen vooral mee vanuit huis.

Dagelijks 500 duizend dieren

De dierenwelzijnsorganisatie wil van dierendag een feestdag maken voor álle dieren. Nederlanders eten per dag ruim 500 duizend dieren, die hun hele leven veelal doorbrengen in een kille wereld van staal en beton. Minder vlees eten leidt uiteindelijk tot minder dieren in de vee-industrie. Voor de overige dieren komt dan meer ruimte vrij, die kan worden gebruikt om hen een beter leven te geven. Eet Geen Dierendag wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.