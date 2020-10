Politie rolt drugsnetwerk op na maanden intensief onderzoek

De politie heeft de afgelopen dagen na maanden intensief onderzoek naar drugshandel zeven verdachten aangehouden. Bij doorzoekingen troffen agenten veel harddrugs, contant geld en dure spullen en voertuigen aan. Dit alles is in beslag genomen. Met de aanhoudingen heeft de politie een drugsnetwerk met een grote afzetmarkt in Arnhem en omgeving opgerold.

Drugscriminaliteit is de gemeente Arnhem en de politie al tijden een doorn in het oog. Het zorgt voor veel overlast in de wijken en voor een onveiligheidsgevoel. Daarom wordt het hard aangepakt. Onderdeel van de aanpak is dat meldingen die met drugscriminaliteit te maken hebben zeer serieus worden genomen. Anonieme meldingen waren voor de politie aanleiding voor een groot onderzoek in Arnhem en omgeving.

Na een aantal maanden onderzoek werden maandag 26 oktober in Arnhem-Zuid twee mannen van 27 en 28 aangehouden. Zij worden verdacht van het dealen in drugs. Bij het doorzoeken van hun woningen troffen agenten in totaal meer dan 60.000 euro contant geld aan. Daarnaast zijn meerdere gsm’s, een auto en een bromfiets in beslag genomen. Op dezelfde dag vielen agenten een woning in Velp binnen. Daar werd een 44-jarige man aangehouden. Ook hij wordt verdacht van het dealen in drugs. In zijn woning werden meerdere attributen gevonden waarmee drugs wordt gewogen, versneden en verpakt. Ook werden er een hoeveelheid harddrugs aangetroffen. Deze woning werd vermoedelijk gebruikt als locatie om drugs te versnijden.

Nieuwe informatie leidt tot nog vier aanhoudingen

In hetzelfde onderzoek kreeg de politie informatie over een drugsdealers netwerk in Duiven en Zevenaar en omgeving. Dit leidde op 15 oktober tot de aanhouding van vier mannen van 22, 24, 23 en 28 jaar uit Veenendaal, Zevenaar en Arnhem. Op locaties in Tolkamer en Zevenaar verrichte de politie doorzoekingen. Daarbij ontdekten agenten een grote handelshoeveelheid cocaïne en 35.000 euro aan contact geld. Ook werden luxe goederen zoals sieraden en meerdere voertuigen in beslag genomen. De politie gaat verder met het onderzoek. Mogelijk leidt dit tot nieuwe doorzoekingen en aanhoudingen.

Afgepakt!

Op de in beslag genomen auto staat met grote letters ‘afgepakt’. Ook de andere in beslag genomen spullen en het geld worden bij een veroordeling van de verdachten afgepakt. Dat is niet voor niets. De politie en het Openbaar Ministerie willen zoveel mogelijk geld terughalen dat verdiend is met criminele activiteiten.