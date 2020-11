Brandweer rukt uit voor schoorsteenbrand

Vrijdagavond werd de brandweer rond 20.30 uur gealarmeerd voor een schoorsteenbrand aan de Van Galenstraat in Son en Breugel.

De brandweer zette een hoogwerker in om het kanaal van bovenaf te inspecteren. Echter door bomen nabij de woning was het een flinke klus om de hoogwerker door de takken richting de schoorsteen te sturen. Het voorval in Breugel trok veel bekijks van omwonenden.