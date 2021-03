Smeulbrandje nadat TL-buis kortsluiting maakte

De brandweer rukte zaterdagmiddag omstreeks 17:10 uur uit voor een brand in een bijgebouw.

Ter plaatse bleek dat een TL-buis kortsluiting had veroorzaakt, als gevolg daarvan kwam de lichtbak naar beneden waardoor een klein smeulbrandje ontstond. Volgens omstanders was er wat lichte rook te zien. De brandweer had de situatie snel onder controle, er raakte niemand gewond.