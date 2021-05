Onderzoek naar illegale waterpijptabak

Op 6 mei 2021 heeft de FIOD, in samenwerking met de politie, vijf doorzoekingen verricht in twee woningen in Eindhoven en Someren en in diverse opslaglocaties in Best, Eindhoven en Helmond. Vier mannen tussen 22 en 42 jaar uit Eindhoven, Helmond en Someren worden verdacht van accijnsfraude met waterpijptabak en merkvervalsing. De verdachten worden verhoord.