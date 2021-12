Eerste patiënt met coronavariant Omikron in Verenigd Koninkrijk overleden

In het Verenigd Koninkrijk (VK) is de eerste patiënt overleden die was besmet met de coronavariant omikron. Dit heeft premier Boris Johnson maandag bekendgemaakt.

Helft besmettingen is Omikron-variant

De opmars van de nieuwste coronavariant omikron in het VK is zo groot dat wanneer dinsdag de nieuwe besmettingen weer worden bekendgemaakt meer dan de helft daarvan de omikronvariant zullen zijn, zo zei Johnson.

Booster

Afgelopen zondag maakte Johnson al bekend dat iedereen van 18 jaar en ouder in Engeland, nog voor het einde van dit jaar, de kans krijgt om zich te laten vaccineren met het boostervaccin om zo de dreiging van toenemende gevallen van Omikron-varianten te bestrijden.

Kerst-Lockdown dreigt

Premier Johnson sloot overigens ook de kans op een Kerst-lockdown nog niet uit als blijkt dat de boosterprikken de Omikron-golf niet kunnen stoppen.

Minister Hugo de Jonge

In Nederland is het kabinet er ook alles aan gelegen om de omikron-variant zo snel mogelijk een halt toe te roepen. 'Daarom worden de boosterprikken die in Nederland moeten worden gezet versneld doorgevoerd, zo zei minister Hugo de Jonge maandag. De werking van huidige vaccins is niet meer sterk genoeg tegen de omikron-variant.