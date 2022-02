Schietincident Oost-Souburg

In de Platanenstraat in Oost-Souburg vond zondagavond rond 22.15 uur een schietincident plaats. Meerdere eenheden van de politie, o.a. hondengeleiders en rechercheurs, gingen ter plaatse om onderzoek te doen.

Ter plaatse werd een plaats delict afgezet en is sporenonderzoek gedaan. Het slachtoffer meldde zich bij de politie. Deze man, een 52-jarige Vlissinger, deed aangifte van poging doodslag. Hij raakte niet gewond.

In de omgeving van de plaats delict is sporenonderzoek gedaan en er zijn door de politie meerdere getuigen gehoord. Ook zijn camerabeelden bekeken. Er zijn meerdere sporen veiliggesteld, die worden onderzocht.

Tijdens het onderzoek werd de naam van een mogelijke verdachte bekend. Deze jongeman, een 18-jarige man uit Hoogvliet, is rond 01.00 uur aangehouden in een woning in Oost-Souburg. De jongen is ingesloten in een politiecellencomplex en wordt gehoord. Zijn rol bij het incident wordt onderzocht door de politie. In de woning waar de verdachte werd aangehouden deden agenten een huiszoeking. Ook werd een personenauto weggesleept door een takelbedrijf. Deze auto wordt eveneens onderzocht.