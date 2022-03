Russische staatsmedia op 'zwart' in EU

Omroepactivitetien opgeschort

'Op grond van deze maatregelen zal de EU de omroepactiviteiten van Sputnik' en RT/Russia Today (RT English, RT UK, RT Germany, RT France en RT Spanish) in de EU, of gericht op de EU, met spoed opschorten totdat de agressie tegen Oekraïne wordt stopgezet, en totdat de Russische Federatie en de bijbehorende verkooppunten stoppen met het uitvoeren van acties op het gebied van desinformatie en informatiemanipulatie tegen de EU en haar lidstaten', aldus de EU.

'Systematische informatiemanipulatie en desinformatie door het Kremlin'

'Systematische informatiemanipulatie en desinformatie door het Kremlin wordt gebruikt als een operationeel instrument in zijn aanval op Oekraïne. Het is ook een significante en directe bedreiging voor de openbare orde en veiligheid van de Unie. Vandaag zetten we een belangrijke stap tegen de manipulatieve operatie van Poetin en draaien we de kraan dicht voor door de Russische staat gecontroleerde media in de EU', zei Josep Borrell, hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de EU.

Eerdere sancties

'We hebben al eerder sancties opgelegd aan het leiderschap van RT, inclusief de hoofdredacteur Simonyan, en het is niet meer dan logisch om ons ook te richten op de activiteiten die de organisaties binnen onze Unie hebben uitgevoerd', aldus Borrell.

'Onder controle van de autoriteiten van de Russische Federatie'

Spoetnik en Russia Today (RT) staan onder de permanente directe of indirecte controle van de autoriteiten van de Russische Federatie en zijn essentieel en instrumenteel bij het naar voren brengen en ondersteunen van de militaire agressie tegen Oekraïne, en voor de destabilisatie van zijn buurlanden.