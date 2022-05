Verdachte (72) aangehouden na aantreffen doodgeschoten man in bestelauto

De recherche heeft een 72-jarige verdachte met zowel de Israëlische als de Litouwse nationaliteit aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 23-jarige man uit Amstelveen. Dit slachtoffer werd op 12 april 2021 in het onderzoek naar zijn vermissing overleden aangetroffen in zijn inbeslaggenomen bestelauto en bleek te zijn doodgeschoten. Omdat de recherche vermoedt dat er meer mensen bij de zaak betrokken zijn geweest en het motief nog niet vaststaat, blijft informatie (over mogelijke betrokkenen) nog steeds zeer welkom.

Zaterdag 10 april 2021 deed een familielid van het slachtoffer aangifte van zijn vermissing. Het laatste contact met hem vond op donderdagavond 8 april plaats en daarna leek hij te zijn verdwenen. Bij het doen van de aangifte bleek bijvoorbeeld dat de man zijn telefoon niet meer beantwoordde, hij geen gebruik meer maakte van sociale media en tegen zijn gewoonte in ook niet op zijn werk was verschenen. Het slachtoffer werkte als bezorger van (post)pakketjes.

De recherche startte een onderzoek waarbij rekening werd gehouden met een mogelijke ontvoering. In de Latherusstraat, Amsterdam Noord, trof de politie vervolgens de bij de man in gebruik zijnde bestelbus aan. Vanwege het vermoeden dat de vermiste man mogelijk slachtoffer was geworden van een misdrijf, werd het voertuig inbeslaggenomen en voor verder onderzoek overgebracht naar een politielocatie. Daar deden forensisch rechercheurs vervolgens een lugubere ontdekking: ze troffen in het voertuig de vermiste man overleden aan.

Slachtoffer in Amstelveen doodgeschoten

Met de vondst van het overleden slachtoffer veranderde het rechercheonderzoek van een urgente vermissing in een van doodslag/moord. Een Team Grootschalige Opsporing stortte zich op de zaak en bracht in de maanden daarna verschillende aanwijzingen naar de dader(s) aan het licht. Zo werd duidelijk dat het slachtoffer op de Parelvisserslaan in Amstelveen om het leven is gebracht. Verder ontdekten rechercheurs dat het slachtoffer al even in de gaten werd gehouden.

Aanhouding verdachte in Duitsland

Op basis van het uitgebreide onderzoek wist de recherche de identiteit van een verdachte te achterhalen. Deze 72-jarige man werd op 26 april 2022 in het Duitse Leichlingen aangehouden. Hij zit daar momenteel nog vast en Nederland heeft om zijn overlevering verzocht.

Vermoedelijke sprake van meer betrokkenen

Diverse sporen wijzen erop dat de aangehouden verdachte niet als enige betrokken is geweest bij deze zaak. De recherche sluit daarom niet uit meer aanhoudingen te gaan verrichten, maar is ook nog steeds op zoek naar informatie over wie er verantwoordelijk zouden kunnen zijn geweest voor de dood van het slachtoffer. Weet u hier iets over? Neem dan contact op met de politie.

Motief onduidelijk

Waarom het slachtoffer om het leven is gebracht, staat nog steeds niet vast. Mogelijk is er sprake van een conflict in de privésfeer, echter de recherche sluit ook andere scenario’s niet uit. De recherche verzoekt mensen die mogelijk meer weten over de achtergrond van deze doodslag/moord met klem om zich bij de politie te melden. Getuigen die zich reeds gemeld hebben hoeven geen contact meer op te nemen.

Het slachtoffer is bij de politie niet bekend met (zware) criminaliteit. Jaren voor zijn dood vluchtte hij met zijn familie vanuit zijn geboorteland Syrië. Zijn omgeving, zoals werkgevers en naasten, spreken van een lieve en zorgzame man die altijd zijn afspraken nakwam.