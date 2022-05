Bewoners woonwagen ongedeerd na explosie

Bewoners van een woonwagen aan de Klaphekkeweg in Goes zijn maandagochtend opgeschrikt door een explosie. Kennelijk is er rond 04.45 uur een explosief afgegaan. Er raakte niemand gewond. Er is aangifte gedaan van poging tot doodslag. De recherche stelt een nader onderzoek in naar het incident.

De bewoonster die aangifte deed, vertelde dat ze rond 04.45 uur wakker schrok van een enorme klap. Er hing een grote stofwolk in de woning. Ze dacht dat er brand was en ging direct met haar partner en kinderen naar buiten. Buiten zag ze dat er flinke schade aan de woonwagen was. Vermoedelijk is er een explosief afgegaan. Verderop in de straat is ook nog een auto opgeblazen.

Onderzoek

Een explosievenverkenner van de politie heeft een onderzoek ingesteld. Medewerkers van de Unit Forensisch Onderzoek van de politie hebben uitgebreid naar sporen gezocht. Rechercheurs doen buurtonderzoek en bekijken beschikbare camerabeelden.