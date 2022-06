Gewonde bij ongeval Rosmalen

Aldaar was een personenauto in een parkeervak doorgeschoten en in de bossages tegen een paal tot stilstand gekomen. De bestuurder van het voertuig, onbekend of het om een man of vrouw gaat, is na de eerste verzorging op locatie met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Ook het Mobiel Medisch Team kwam ter plaatse, de trauma-arts ging in de ambulance mee. Brandweerlieden hebben de hulpverlening aan de bestuurder afgeschermd voor omstanders.